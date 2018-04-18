Городов лег на рельсы. «Спартак», с тебя премия!

ВРАТАРСКИЕ ФОКУСЫ

Поезд дальше не идет? «Локомотив» не смог обыграть «Ахмат»

Вечер, полный чудес, начавшись в Курске и закончившись в Тушине, не стал обходить стороной и Черкизово. Своим представителем на арене лидера премьер-лиги волшебная метафизика назначила Евгения Городова . И тот с первых же минут встречи принялся творить невероятные вещи. Сперва отразил удар Джефферсона Фарфана в упор, с разворота — то есть, по наитию, не имея возможности ни проследить движение бьющей ноги, ни сориентироваться на опорную или положение фарфановского корпуса. Через несколько минут «Локомотив» зашел к его воротам с того же правого бока, но уже другим способом — не подачей с фланга, а проникающим пасом. Алексей Миранчук покатил мяч под вратарем низом — тот успел среагировать и отбить.

Следующие два фокуса Городов выкинул в середине тайма, обезвредив страшные с виду контратаки хозяев. В первом случае он снова закрыл ворота после удара Фарфана — справедливости ради, корявого, а во втором вылетел навстречу Ари, блокировал мяч, а потом, как настоящий иллюзионист, сидя на траве, вывинтил его из воздуха, как лампочку, и упрятал. После чего, потратив впустую почти все голевые лепестки, «Локомотив» погрустнел и полтора следующих тайма Городова не тревожил — пока на самом финише братья не обнаружили еще один, последний. Разыграли перепас и пробили с линии штрафной под перекладину. В сказках заключительное чудо обычно срабатывает. Но сказку в эту среду писал голкипер грозненцев — вот и с решающей напастью он дивным образом справился.

«+6» ВМЕСТО «+8»

И вместо 8 очков «Локомотив» опережает «Спартак» на 6. Если пришивать к этой цифре какое-нибудь определение, то естественно, что все равно правильнее будет «на целых 6», чем «всего на 6». Но, по крайней мере, в воображении интрига все еще жива, и усаживать «Локо» на трон, сгоняя оттуда красно-белых немного рановато, за что хранители титула вполне могли бы не только поаплодировать Городову, перекрывшему «золотые рельсы», но и выписать гонорар за услуги. Хотя, само собой, шанс на то, что чемпион России опять сменится, по-прежнему на порядки выше, чем второе подряд золото «Спартака».

«Хоть что-то хорошее сделал!» У Манчини наконец-то есть повод гордиться собой

Как всегда в такие пересменки, воздух насыщен углекислыми спорами о том, сильнейшая ли команда выигрывает чемпионат, не случаен ли взлет нового лидера? На моей памяти, подобных инсинуаций в последние лет десять-двенадцать избежал только «Зенит» Лучано Спаллетти , у которого в золотых сезонах не было реальных конкурентов. Все прочие — и до него, и после — непременно подвергались сомнению. И хотя всякий раз истина, чье место обычно посередине, находила эту середину в подтверждении чемпионской силы, через год все повторялось — уже в отношении следующего лауреата. И так по кругу, без конца. Естественно, что эта участь постигла и «Локомотив».

Сравнение командного класса в величинах визуальных впечатлений — занятие крайне условное, из серии «на вкус и цвет». Конечно, такой пары, как Миранчук — Миранчук, нет ни у кого — но есть пара Александр Головин Алан Дзагоев , и поди-ка докажи, что одна сильнее другой. Или вот Мануэль Фернандеш и Квинси Промес — кто лучше? Опять неразрешимый спор, поскольку голы голландца любители португальского нивелируют — и будут по-своему правы — неисчислимой пользой, которую в нынешнем сезоне приносит Ману «Локомотиву». Вот сумма всех свойств — иначе говоря, сумма индивидуального мастерства и связок — у «Локо»-2017/18, на мой взгляд, самая высокая в премьер-лиге. И нет лучшего доказательства, чем результаты и турнирная таблица.

ДЕМОКРАТИЧНЕЕ БУНДЕСЛИГИ

В ней команда Юрия Семина за четыре тура до финиша хранит внушительный отрыв, а в «шахматке» — победу и ничью над «Спартаком», то же самое — над ЦСКА, 2:0 с «Краснодаром», 3:0 с «Зенитом», суммарные 7:0 в двух дерби с «Динамо», 4 очка против «Рубина», две победы над «Уралом» и одну, пока безответную, над «Арсеналом». Из всей первой десятки «минус» пока только с «Уфой», которая приедет в Черкизово в воскресенье. И равенство «имени Городова» с «Ахматом».

Которое, с одной стороны, как и два поражения «Локо» от «Амкара», подсказывает, что настоящего, подлинного класса у главного претендента в чемпионы пока еще нет — только характер и мастерство. И в то же время искренне радует поклонников премьер-лиги, в которой любая команда может в самый ответственный момент притормозить лидера, и никто не позволит ему, как в какой-нибудь бундеслиге или аналогичном элитном дивизионе, набирать по 80% очков. В этом плане у нас все намного демократичнее.

Локомотив — Ахмат — 0:0 Локомотив: Гилерме, Чорлука, Лысов, Кверквелия, Миранчук А., Тарасов, Игнатьев, Миранчук А., Фарфан, Коломейцев (Эдер, 68), Ари (Фернандеш, 46)

Ахмат: Городов, Семёнов, Анхель, Родолфо, Уциев, Митришев (Плиев, 85), Иванов, Швец, Мохаммади, Роши (Балай, 72), Бериша (Лима, 90)