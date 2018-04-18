Юрченко: герой — «Тосно», вся команда и болельщики, а не только я

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, 5:4 — по серии пенальти).

«Очень громко будет сказано, что я герой. Герой — это вся команда, все люди, которые приехали на эту игру. Здесь нет того, кто сделал больше или меньше, — мы все старались, все хотели добиться результата и выйти в финал. Слава богу, у нас это получилось. Ощущения? Пока, честно говоря, ещё не осознал. Пенальти — дело случая, лотерея. Мастерство будет после 35, а пока ещё учимся», — сказал Юрченко в эфире телеканала «Наш футбол».