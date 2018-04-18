Ещё
Юрченко: герой — «Тосно», вся команда и болельщики, а не только я
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрченко: герой — «Тосно», вся команда и болельщики, а не только я 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, 5:4 — по серии пенальти).
«Очень громко будет сказано, что я герой. Герой — это вся команда, все люди, которые приехали на эту игру. Здесь нет того, кто сделал больше или меньше, — мы все старались, все хотели добиться результата и выйти в финал. Слава богу, у нас это получилось. Ощущения? Пока, честно говоря, ещё не осознал. Пенальти — дело случая, лотерея. Мастерство будет после 35, а пока ещё учимся», — сказал Юрченко в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Московские гимнасты выиграли командный турнир чемпионата России Комментарии игроков и тренеров после второго матча финала «Ак Барс» – ЦСКА Рассказ об Илье Скроботове, чей гол подарил «Зениту» выигрыш у «Динамо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение