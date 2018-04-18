Ганчаренко: рад, что Чалов справляется с отведенной ему ролью

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что рад тому, что нападающий армейцев Федор Чалов справляется с отведенной ему ролью на поле.

ЦСКА в среду в Москве обыграл пермский «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России — 3:0. Матч должен был состояться 18 марта, но был перенесен из-за выборов президента России. Чалов в прошедшей игре отметился дублем.

"За тот период, когда он (Чалов) долго не играл, наверное, пересматриваешь свое отношение, анализируешь, сидя на скамейке, как действуют твои партнеры. В связи с отсутствием Понтуса (Вернблума), нам нужен был нападающий, который будет завершать атаки. Рад, что Федя выполняет эту роль на данный момент", — сказал Ганчаренко журналистам.