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Ганчаренко: рад, что Чалов справляется с отведенной ему ролью
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Ганчаренко: рад, что Чалов справляется с отведенной ему ролью 

Р-Спорт 1 час назад
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что рад тому, что нападающий армейцев Федор Чалов справляется с отведенной ему ролью на поле.
ЦСКА в среду в Москве обыграл пермский «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России — 3:0. Матч должен был состояться 18 марта, но был перенесен из-за выборов президента России. Чалов в прошедшей игре отметился дублем.
"За тот период, когда он (Чалов) долго не играл, наверное, пересматриваешь свое отношение, анализируешь, сидя на скамейке, как действуют твои партнеры. В связи с отсутствием Понтуса (Вернблума), нам нужен был нападающий, который будет завершать атаки. Рад, что Федя выполняет эту роль на данный момент", — сказал Ганчаренко журналистам.
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