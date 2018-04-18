Оланаре: «Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге»

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре сказал, что его заменили в перерыве матча с ЦСКА (0:3) из-за повреждения. Ранее главный тренер пермяков Вадим Евсеев сообщил, что убрал нигерийца с поля по игровым причинам.

"Что поделать, это футбол, мы проиграли… Был ли я хорош сегодня? Не знаю. Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге.