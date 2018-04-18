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Оланаре: «Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге»
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Оланаре: «Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре сказал, что его заменили в перерыве матча с ЦСКА (0:3) из-за повреждения. Ранее главный тренер пермяков Вадим Евсеев сообщил, что убрал нигерийца с поля по игровым причинам.
"Что поделать, это футбол, мы проиграли… Был ли я хорош сегодня? Не знаю. Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге.
Лучшие игроки сегодняшнего матча — Муса и Чалов. Было здорово встретиться с моей командой, я скучаю по ребятам. Мы немного пообщалось с Гончаренко, сегодня он может быть доволен. А Евсеев, естественно, был очень зол, ведь мы проиграли", — передает слова Оланаре корреспондент Sport24 Данила Игнатов.
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