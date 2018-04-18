Гончаренко: футболисты ЦСКА Щенников и Дзагоев будут готовы к матчу с «Краснодаром»

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Футболисты ЦСКА Георгий Щенников Алан Дзагоев будут готовы к матчу 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром», участие Понтуса Вернблума под вопросом. Об этом сообщил на пресс— конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в среду обыграл «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата страны со счетом 3:0. Голы забили Витиньо (44-я минута) и Федор Чалов (45, 62). Щенников, Дзагоев и Вернблум пропустили встречу из-за повреждений.

"Щенников и Дзагоев наверняка будут готовы к следующей игре с «Краснодаром». Вернблум, возможно, будет готов к "Зениту" , его состояние еще надо оценить", — сообщил Гончаренко.

Тренер армейцев отметил, что футболисты ЦСКА экономили силы во втором тайме матча с пермяками.

"Мы изначально ставили задачу раскрыть игру как можно быстрее, но при этом оставаться спокойными, если это удастся. Во втором тайме много правильных вещей делали — много владели мячом, чтобы сохранить силы на следующие матчи", — поделился впечатлениями Гончаренко.

Армейцы обеспечили себе участие в еврокубках на следующий сезон. «Нам предстоит еще четыре тяжелых матча, так что этот факт ничего не меняет. Задача — хорошо подготовиться к следующим матчам», — заверил тренер.

Чалов забил четыре гола в последних четырех встречах команды. «Наверное, ты пересматриваешь моменты, когда не забиваешь долго. Ты сидишь на скамейке и анализируешь игру партнеров. Видимо, с этим его результативность и связана», — считает белорусский специалист.