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Гончаренко: футболисты ЦСКА Щенников и Дзагоев будут готовы к матчу с «Краснодаром»
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Гончаренко: футболисты ЦСКА Щенников и Дзагоев будут готовы к матчу с «Краснодаром» 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА Георгий Щенников и Алан Дзагоев будут готовы к матчу 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром», участие Понтуса Вернблума под вопросом. Об этом сообщил на пресс— конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
ЦСКА в среду обыграл «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата страны со счетом 3:0. Голы забили Витиньо (44-я минута) и Федор Чалов (45, 62). Щенников, Дзагоев и Вернблум пропустили встречу из-за повреждений.
"Щенников и Дзагоев наверняка будут готовы к следующей игре с «Краснодаром». Вернблум, возможно, будет готов к "Зениту", его состояние еще надо оценить", — сообщил Гончаренко.
Тренер армейцев отметил, что футболисты ЦСКА экономили силы во втором тайме матча с пермяками.
"Мы изначально ставили задачу раскрыть игру как можно быстрее, но при этом оставаться спокойными, если это удастся. Во втором тайме много правильных вещей делали — много владели мячом, чтобы сохранить силы на следующие матчи", — поделился впечатлениями Гончаренко.
Армейцы обеспечили себе участие в еврокубках на следующий сезон. «Нам предстоит еще четыре тяжелых матча, так что этот факт ничего не меняет. Задача — хорошо подготовиться к следующим матчам», — заверил тренер.
Чалов забил четыре гола в последних четырех встречах команды. «Наверное, ты пересматриваешь моменты, когда не забиваешь долго. Ты сидишь на скамейке и анализируешь игру партнеров. Видимо, с этим его результативность и связана», — считает белорусский специалист.
В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 48 очков. За четыре тура до окончания чемпионата лидирует «Локомотив» с 56 баллами, на втором месте — "Спартак" (50). «Амкар» с 28 очками идет 13-м. В следующем матче чемпионата России ЦСКА 22 апреля примет «Краснодар», «Амкар» в тот же день на выезде встретится с «Тосно» из Ленинградской области.
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