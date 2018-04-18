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Маринато Гилерме: Самое главное, что «Ахмату» не проиграли
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Маринато Гилерме: Самое главное, что «Ахмату» не проиграли 

Советский спорт 1 час назад
Денис Глушаков: В поражении от «Тосно» виноват лично я  «Ахмат» борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге, мы — за титул. Я считаю, что в первом тайме у нас было три момента, которые мы не реализовали. Когда мы играем с командами, которые в основном обороняются, нужно быстрее забить, и тогда легче будет для нас. Но мы не смогли забить ни в первом моменте, ни во втором, ни в третьем. Во втором тайме старались до конца, вратарь (Евгений Городов) выручал «Ахмат». Самое главное, что мы не проиграли, взяли очко», — приводит РИА «Новости» слова вратаря.
Встреча, прошедшая в среду в Москве на домашнем стадионе «Локомотива», завершилась без забитых мячей — 0:0.
Таким образом, «Локомотив» набрал 56 очков, укрепил лидерство в турнирной таблице и увеличил до шести очков преимущество над ближайшим преследователем — московским «Спартаком». У «Ахмата» стало 31 очко. Южане занимают десятое место.
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