Каррера подписал себе приговор. Приведут ли в исполнение?

Смотрел, как «Спартак» мучился, ведя в один мяч, с «Тосно» — и думал о том, что почти гарантированный выигрыш красно-белыми Кубка может им сильно испортить будущее. Потому что второй трофей за два сезона наверняка выпишет Массимо Каррере индульгенцию от всех его тренерских погрешностей…

Как в старой сказке. «Тосно» второй раз в истории выбил «Спартак» из Кубка

Но в концовке игры и в серии 11-метровых ситуация упростилась. И, надо надеяться, прояснилась для руководства спартаковского клуба.

Резюмируем в двух ракурсах. От общего — к частному.

В последние дни с игрой — или с состоянием — «Спартака» в очередной раз стала твориться какая-то ерунда. Вновь засбоило на ровном месте. Когда ничто не предвещало. Тем самым получено еще одно подтверждение тому, что Каррера слабо команду контролирует и плохо ею управляет. То, что в футболе принято называть своей игрой, в версии нынешнего «Спартака» больше похоже на костер. То разгорится, то потухнет — под воздействием неведомого стороннему наблюдателю ветра или ушата воды.

А для частного ракурса призову в помощь работу Дмитрия Парфенова в «Тосно». Вы видели, как его выученики разыграли гол в ворота Селихова? Ни за что не поверю, что это они спонтанно изобрели. Нет, — натренировали! Стеночку, да с пропуском мяча, да на третьего! Я вообще люблю смотреть эту команду. Она в своем роде — феномен. Потому что, за исключением редких матчей, силится играть лучше, качественнее, масштабнее, чем реально может. Чем позволяет собранный состав. Кто, кроме близких к этой команде людей, сможет без шпаргалки назвать игроков, разыгравших суперкомбинационный гол в ворота «Спартака»? То-то и оно. А в «Тосно» много еще чего наработано, заметного даже поверхностному взгляду.

Даже если вы, читатель, всеми фибрами неравнодушны к «Спартаку», — решитесь ли утверждать, что у Карреры есть подобной отточенности наработки в «Спартаке»?

Так вот. У меня деловое предложение для руководства спартаковского клуба. Ему имеет смысл взять видеозаписи всех трех встреч красно-белых с «Тосно» в этом сезоне. И внимательно, не жалея времени, посмотреть — с непременным профессиональным комментарием гендиректора Сергея Родионова . Пусть он по ходу просмотра компетентно поясняет: вот здесь — тренерские наработки и, соответственно, тренерские просчеты, а тут — напротив, индивидуальное мастерство игрока и, соответственно, индивидуальные ошибки из-за нехватки мастерства.

Я почти уверен: эффект от подобного просмотра превзойдет все инерционные ожидания Леонида Федуна и его товарищей по управлению клубом «Спартак». Потому что обнаружится: по-тренерски Дмитрий Парфенов Массимо Карреру значительно превосходит!

И я вот думаю, что футбольный Бог попросту уберег красно-белый клуб от выигрыша Кубка. Позаботившись тем самым о том, чтобы его руководители не впали в невольный самообман на предмет дальнейших возможностей Карреры. «Спартак» стал слишком капиталоемким клубом, чтобы не взвешивать ключевые кадровые решения со всей необходимой тщательностью. А эта тщательность включает, в том числе, учет и следующего обстоятельства: никто из иностранных тренеров дольше двух проведенных в России сезонов планку достигнутого результата не удерживал. Самый успешный, Лучано Спаллетти , немного удлинил этот срок только в силу того, что последний его чемпионский успех пришелся на переходный сезон, растянувшийся на полтора года.

Поэтому нет никакого резона задерживать Массимо Карреру доле. А кандидатуру Парфенова, наверное, имеет смысл рассмотреть.