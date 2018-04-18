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Гончаренко — о Чалове: важно, что, сидя на скамейке, он ждал своего шанса
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Гончаренко — о Чалове: важно, что, сидя на скамейке, он ждал своего шанса 

Чемпионат.com 49 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями об игре форварда Фёдора Чалова в матче 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:0). Молодой игрок оформил дубль.
«В тот период, когда долго не играешь, а перед этим — играешь, но не забиваешь, наверное, ты пересматриваешь своё отношение. Важно, что, сидя на скамейке, анализируешь, как действуют твои партнёры, чтобы помочь команде, и ждёшь своего шанса.
В связи с отсутствием Понтуса нам нужен был нападающий, который завершает атаки. Рад, что Федя выполняет эту роль в данный момент», — передаёт слова белорусского специалиста корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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