Гончаренко — о Чалове: важно, что, сидя на скамейке, он ждал своего шанса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями об игре форварда Фёдора Чалова в матче 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:0). Молодой игрок оформил дубль.

«В тот период, когда долго не играешь, а перед этим — играешь, но не забиваешь, наверное, ты пересматриваешь своё отношение. Важно, что, сидя на скамейке, анализируешь, как действуют твои партнёры, чтобы помочь команде, и ждёшь своего шанса.