Билялетдинов: молодец, что Петров продолжает нам забивать. Очень рад за него 

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал исход третьего матча финала КХЛ с московским ЦСКА (2:3 ОТ, 2-1 в серии).
«Ребята бьются, обе команды играют с самоотдачей, на результат. Это вам так показалось, что Ткачёв не играл в овертайме. Он играл, невнимательно смотрите. Подумаем, будут ли замены в составе. Малыхин готовится. Молодец, что Петров продолжает нам забивать. Так держать. Очень рад за него. С Потаповым всё нормально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.