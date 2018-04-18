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Билялетдинов: молодец, что Петров продолжает нам забивать. Очень рад за него
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Билялетдинов: молодец, что Петров продолжает нам забивать. Очень рад за него 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал исход третьего матча финала КХЛ с московским ЦСКА (2:3 ОТ, 2-1 в серии).
«Ребята бьются, обе команды играют с самоотдачей, на результат. Это вам так показалось, что Ткачёв не играл в овертайме. Он играл, невнимательно смотрите. Подумаем, будут ли замены в составе. Малыхин готовится. Молодец, что Петров продолжает нам забивать. Так держать. Очень рад за него. С Потаповым всё нормально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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