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«Спартак» — «Тосно» — 1:1, по пен. — 4:5 (обзор)
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«Спартак» — «Тосно» — 1:1, по пен. — 4:5 (обзор) 

Soccer News 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка России, в котором «Тосно» в серии пенальти обыграло московский "Спартак".
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