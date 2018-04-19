Капитан сборной России U23 по пляжному футболу лишился двух передних зубов

Капитан сборной России U23 по пляжному футболу Андрей Новиков получил серьёзную травму лица в первом туре группового этапа турнира Inter Cup в Санкт-Петербурге с саратовской «Дельтой». Игрок волжан Никита Ермаков, исполняя бисиклету, попал Андрею ногой по голове, за что получил прямую красную карточку.

Новиков в результате эпизода получил травму носа, а также лишился передних зубов. Повреждения не позволят защитнику сыграть во втором туре соревнований с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга.

Посмотреть фотографию можно на странице Новикова в сети «Инстаграм».