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Капитан сборной России U23 по пляжному футболу лишился двух передних зубов
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Капитан сборной России U23 по пляжному футболу лишился двух передних зубов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Капитан сборной России U23 по пляжному футболу Андрей Новиков получил серьёзную травму лица в первом туре группового этапа турнира Inter Cup в Санкт-Петербурге с саратовской «Дельтой». Игрок волжан Никита Ермаков, исполняя бисиклету, попал Андрею ногой по голове, за что получил прямую красную карточку.
Новиков в результате эпизода получил травму носа, а также лишился передних зубов. Повреждения не позволят защитнику сыграть во втором туре соревнований с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга.
Посмотреть фотографию можно на странице Новикова в сети «Инстаграм».
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