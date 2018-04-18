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«Кристалл» и «Крылья Советов» с побед начали Inter Cup по пляжному футболу
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«Кристалл» и «Крылья Советов» с побед начали Inter Cup по пляжному футболу 

Чемпионат.com 34 минуты назад
В Санкт-Петербурге стартовал международный турнир по пляжному футболу Inter Cup. В первом туре «Кристалл» с минимальным перевесом переиграл сборную Турции — 2:1. У хозяев отличились Артур Папоротный и Дмитрий Карташов.
Сборная России U-23 обыграла саратовскую «Дельту» со счётом 6:5. Решающим стал гол Владимира Раскина за 20 секунд до финальной серены.
В группе В Крылья Советов" неожиданно разгромили ЦСКА со счётом 8:3. Пять голов забил самарский бразилец Брендо, дубль у «Крыльев» оформил Вадим Багринец.
Сборная Беларуси победила питерский «Сити» со счётом 2:1. Единственный гол «Сити» забил Амид Назаров.
Пляжный футбол. Inter Cup-2018. Санкт-Петербург Группа А. Первый тур  «Кристалл» (Санкт-Петербург, Россия) — Турция — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).
«Дельта» (Саратов, Россия) — Россия U-23 — 5:6 (2:2, 0:1, 3:3).
Группа В. Первый тур  ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:8 (1:1, 1:4, 1:3).
«Сити» (Санкт-Петербург) — Беларусь — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
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