«Кристалл» и «Крылья Советов» с побед начали Inter Cup по пляжному футболу

Дмитрий Карташов. В Санкт-Петербурге стартовал международный турнир по пляжному футболу Inter Cup. В первом туре «Кристалл» с минимальным перевесом переиграл сборную Турции — 2:1. У хозяев отличились Артур Папоротный

Сборная России U-23 обыграла саратовскую «Дельту» со счётом 6:5. Решающим стал гол Владимира Раскина за 20 секунд до финальной серены.

В группе В Крылья Советов" неожиданно разгромили ЦСКА со счётом 8:3. Пять голов забил самарский бразилец Брендо, дубль у «Крыльев» оформил Вадим Багринец.

Сборная Беларуси победила питерский «Сити» со счётом 2:1. Единственный гол «Сити» забил Амид Назаров.

Пляжный футбол. Inter Cup-2018. Санкт-Петербург Группа А. Первый тур «Кристалл» (Санкт-Петербург, Россия) — Турция — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

«Дельта» (Саратов, Россия) — Россия U-23 — 5:6 (2:2, 0:1, 3:3).

Группа В. Первый тур ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:8 (1:1, 1:4, 1:3).

«Сити» (Санкт-Петербург) — Беларусь — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)