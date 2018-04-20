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На турнире по пляжному футболу Inter Cup-2018 определились полуфинальные пары
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На турнире по пляжному футболу Inter Cup-2018 определились полуфинальные пары 

Чемпионат.com 1 час назад
На международном турнире по пляжному футболу Inter Cup-2018, который проходит в Санкт-Петербурге, завершились матчи группового этапа и определились полуфинальные пары.
Питерский «Кристалл» уверенно переиграл саратовскую «Дельту» — 6:2. Дважды у хозяев отличился Кирилл Романов. «Кристалл» без потерь преодолел групповой этап. В другом матче группы А сборная России U23 одолела команду Турции со счётом 3:2. У россиян голы забили Артём Волошин, Остап Фёдоров и Владимир Раскин.
В группе В самарские «Крылья Советов» уверенно переиграли сборную Беларуси со счётом 7:3. В составе победителей хет-трик оформил Эдсон. «Сити» из Ленинградской области победил московский ЦСКА со счётом 3:2. «Сити» занял второе место в квартете В и за выход в финал поспорят с «Кристаллом».
«Кристалл» в полуфинале сыграет с «Сити», а «Крылья» — со сборной России U23.
Inter Cup-2018. Санкт-Петербург. ЦПВС «Динамит» Третий тур. Группа А  Турция — Россия U23 — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
«Дельта» — «Кристалл» — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Группа В  ЦСКА — «Сити» — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Беларусь — «Крылья Советов» — 3:7 (1:2, 2:4, 0:1)
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