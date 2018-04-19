Сборная России U-23 по пляжному футболу проиграла «Кристаллу» на Inter Cup

В Санкт-Петербурге завершился второй тур группового этапа международного турнира по пляжному футболу Inter Cup. Сборная России U-23 уступила питерскому «Кристаллу» со счётом 3:6. Это поражение стало для подопечных Михаила Лихачёва первым в двух встречах.

Во втором матче в группе А саратовская «Дельта» взяла верх над сборной Турции. В квартете В сборная Беларуси одолела ЦСКА, а «Сити» из Санкт-Петербурга оказался сильнее «Крыльев Советов».

Пляжный футбол. Inter Cup. Санкт-Петербург Второй тур Группа А Турция — «Дельта» (Саратов) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Россия U-23 — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:6 (0:0, 2:3, 1:3).

Группа В Беларусь — ЦСКА (Москва) — 5:3 (1:1, 3:2, 1:0) «Крылья Советов» (Самара) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 4:5 (0:3, 2:1, 2:1).