Погребняк: «Поздравляю пацанов, которые говорили, что если надо, будут играть и два, и три часа»

— Вы вышли заметно хромая. Есть ли какой-то предварительный диагноз? Насколько все серьезно?

— Завтра сделаем МРТ. Возможно, что придется пропустить тренировку.

— Что случилось в том эпизоде? Было не очень понятно.

— Я сам, если честно, не понял. Я думал, что кто-то меня ударил сзади, причем жестко. Если по-футбольному выражаться, напихал судье, что он не видел тот момент.

— После оказания вам помощи вы шли вдоль трибуны, и оттуда начало что-то лететь. Как вы это перенесли?

— Деньги летели (улыбается). Не так все плохо. На самом деле это футбол, не стоит ничему удивляться. Хочу поздравить всех болельщиков «Тосно» с победой, весь Питер и пацанов, которые говорили, что если надо, будут играть и два, и три часа. Всех с победой, все счастливы!

— По сопернику, «Авангарду» уже в курсе?

— Мы знаем, что он 1:0 выиграл.