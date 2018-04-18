Погребняк: «Поздравляю пацанов, которые говорили, что если надо, будут играть и два, и три часа» 

Форвард «Тосно» Павел Погребняк подвёл итоги матча со "Спартаком". Его слова с «Открытие Арены» приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Юлия Григорьевская.
— Вы вышли заметно хромая. Есть ли какой-то предварительный диагноз? Насколько все серьезно?
— Завтра сделаем МРТ. Возможно, что придется пропустить тренировку.
— Что случилось в том эпизоде? Было не очень понятно.
— Я сам, если честно, не понял. Я думал, что кто-то меня ударил сзади, причем жестко. Если по-футбольному выражаться, напихал судье, что он не видел тот момент.
— После оказания вам помощи вы шли вдоль трибуны, и оттуда начало что-то лететь. Как вы это перенесли?
— Деньги летели (улыбается). Не так все плохо. На самом деле это футбол, не стоит ничему удивляться. Хочу поздравить всех болельщиков «Тосно» с победой, весь Питер и пацанов, которые говорили, что если надо, будут играть и два, и три часа. Всех с победой, все счастливы!
— По сопернику, «Авангарду» уже в курсе?
— Мы знаем, что он 1:0 выиграл.