Футболист ЦСКА Чалов не знает, чем объяснить свою результативность в последних играх

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Нападающий ЦСКА Федор Чалов не знает, с чем связана его высокая результативность в последних встречах команды. Об этом футболист рассказал журналистам.

ЦСКА в среду обыграл «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата страны — 3:0. Чалов отметился дублем. В последних четырех встречах нападающий провел четыре гола, в то время как за первую часть сезона не забил ни разу.

"Не знаю, с чем это связано, я отдаюсь каждый раз на все сто процентов, пока получается. Да, после первой части сезона сделал выводы. В чем были проблемы? Сейчас это сложный вопрос", — прокомментировал свою игру Чалов.

"Наша задача была забить быстрый гол, и на самом деле не справились, потому что надо было забить до 30-й минуты. В итоге забили, потом второй, стало легче, и довели игру до победы. Являюсь ли я лучшим игроком матча? Этот вопрос надо задавать не мне", — также сказал он.

В следующем туре ЦСКА 22 апреля примет «Краснодар».