«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл «Борнмут» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 28-й минуте открыл защитник гостей Крис Смоллинг

Бельгийскому форварду Ромелу Лукаку удалось удвоить преимущество клуба.

"Манчестер Юнайтед" занимает вторую строчку с 74 очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут», имея в своем активе 38 очков, располагается на 11-м месте.

Англия — Премьер-лига. 35-й тур Борнмут (Борнмут) — Манчестер Юнайтед (Манчестер) — 0:2 Голы: 0:1 — Смоллинг — 28, 0:2 — Лукаку — 70