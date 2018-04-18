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«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут» в матче АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут» в матче АПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл «Борнмут» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 28-й минуте открыл защитник гостей Крис Смоллинг.
Бельгийскому форварду Ромелу Лукаку удалось удвоить преимущество клуба.
"Манчестер Юнайтед" занимает вторую строчку с 74 очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут», имея в своем активе 38 очков, располагается на 11-м месте.
Англия — Премьер-лига. 35-й тур Борнмут (Борнмут) — Манчестер Юнайтед (Манчестер) — 0:2 Голы: 0:1 — Смоллинг — 28, 0:2 — Лукаку — 70
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