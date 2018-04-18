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«Спартак»: «День рождения — грустный праздник»
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«Спартак»: «День рождения — грустный праздник» 

SPORT24.ru 1 час назад
Пресс-служба ”Спартака” опубликовала отчет о полуфинальном матче Кубка России, в котором красно-белые проиграли по пенальти «Тосно».
”День рождения — грустный праздник. Когда до Волгограда оставалось сделать всего один шаг, спартаковцы, к огромному сожалению, оступились. И в этом они могут винить только самих себя. Моментов, чтобы победить, у нас было предостаточно. Но в итоге мы снова вылетели из Кубка, который не завоевывали вот уже 15 лет…” — говорится в отчете в числе прочего.
Ровно 96 лет назад, 18 апреля 1922 года, состоялся первый матч футбольной команды МКС (Московского кружка спорта), предшественника «Спартака». Эта дата считается официальным днем рождения клуба.
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