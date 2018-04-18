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«МЮ» победил «Борнмут» и оторвался от «Ливерпуля» на 4 очка
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«МЮ» победил «Борнмут» и оторвался от «Ливерпуля» на 4 очка 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Манчестер Юнайтед" обыграл «Борнмут» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:0. Это позволило подопечным Жозе Моуринью, занимающим вторую строчку, оторваться от идущего третьим «Ливерпуля» на 4 очка. Чемпионом Англии досрочно стал «Манчестер Сити», обеспечивший титул за пять игр до конца сезона.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
35-й тур  "Борнмут" — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Смоллинг, 28 (0:1). Лукаку, 70 (0:2).
"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С. Кук, Фрэнсис, Сермен (Гослинг, 75), Л. Кук, Кинг (Дефо, 83), Айб (Муссе, 57), Фрэйзер, Уилсон.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Феллаини, Эррера (Матич, 72), Погба (Блинд, 80), Марсьяль, Лингард (Лукаку, 63), Рэшфорд.
Предупреждения: Л. Кук, 49. Смоллинг, 61. С. Кук, 62. Сермен, 68.
Судья: Скотт.
Борнмут. Стадион «Vitality Stadium (Dean Court)».
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