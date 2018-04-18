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«Айнтрахт» победил «Шальке» и сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии
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«Айнтрахт» победил «Шальке» и сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в полуфинале Кубка Германии — 1:0. Клуб из Франкфурта вышел в финал, где встретится с «Баварией». Мюнхенцы накануне разгромили «Байер» в игре 1/2 финала со счетом 6:2.
Кубок Германии
1/2 финала
"Шальке" — «Айнтрахт» — 0:1 (0:0)
Гол: Йович, 75.
"Шальке": Ферманн, Налду, Керер (Тойхерт, 81), Калиджури, Стамбули, Горецка, Бенталеб, Шепф, Арит (Ди Санто, 88), Бургшталлер, Пьяца (Коноплянка, 52).
"Айнтрахт": Градецки, Русс, Абраам, Виллемс (Да Коста, 72), Боатенг (Гачинович, 43), де Гузман, Хасебе, Фабиан, Маскарель (Фернандеш, 78), Йович, Вольф.
Предупреждения: Арит, 45. Маскарель, 70. Йович, 75.
Удаление: Фернандеш, 81.
Судья: Хартманн.
Гельзенкирхен. Стадион «Veltins-Arena (Arena AufSchalke)».
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