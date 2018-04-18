«Айнтрахт» победил «Шальке» и сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии

«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в полуфинале Кубка Германии — 1:0. Клуб из Франкфурта вышел в финал, где встретится с «Баварией». Мюнхенцы накануне разгромили «Байер» в игре 1/2 финала со счетом 6:2.

Кубок Германии

1/2 финала

"Шальке" — «Айнтрахт» — 0:1 (0:0)

Гол: Йович, 75.

"Шальке": Ферманн, Налду, Керер (Тойхерт, 81), Калиджури, Стамбули, Горецка, Бенталеб, Шепф, Арит (Ди Санто, 88), Бургшталлер, Пьяца (Коноплянка, 52).

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Абраам, Виллемс (Да Коста, 72), Боатенг (Гачинович, 43), де Гузман, Хасебе, Фабиан, Маскарель (Фернандеш, 78), Йович, Вольф.

Предупреждения: Арит, 45. Маскарель, 70. Йович, 75.

Удаление: Фернандеш, 81.

Судья: Хартманн.

Гельзенкирхен. Стадион «Veltins-Arena (Arena AufSchalke)».