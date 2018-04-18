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Ландер: откуда взялись силы на овертайм? Мы пьём воду и кушаем бананы
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Ландер: откуда взялись силы на овертайм? Мы пьём воду и кушаем бананы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о своих впечатлениях от третьей игры финальной серии Кубка Гагарина-2018, в которой казанцы проиграли со счётом 2:3 в овертайме.
«ЦСКА сегодня оказался сильнее, готовимся к следующей игре. Сегодня мы не так много бросали, в следующем матче мы должны больше сыграть в атаку. Нам нужно больше бросать. Я не думаю, что ЦСКА сегодня играл лучше. Обе команды действовали одинаково, с упором на физику. Они выиграли, и нам нужно готовиться к следующему матчу. В моменте с моей шайбой хорошо сыграли Манухов и Секач, и я бросил. Но в следующем матче нам надо сыграть лучше. Откуда мы взяли силы на овертайм? Мы пьём воду и кушаем бананы, как обычные люди. Мы так делаем на протяжении многих лет. Не думаю, что сегодня «Ак Барс» проиграл из-за усталости», — передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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