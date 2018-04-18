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«Лацио» обыграл «Фиорентину». В матче было семь голов и два удаления
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«Лацио» обыграл «Фиорентину». В матче было семь голов и два удаления 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 33-го тура «Лацио» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 4:3. Римляне по ходу встречи уступали со счетом 0:2. В проигравших хет-трик оформил Жордан Верету. У проигравших дубль оформил полузащитник Луис Альберто, по разу отличились хавбек Фелипе Андерсон и защитник Мартин Касарес. На седьмой минуте встречи был удален вратарь фиалок Марко Спортьелло. Спустя еще семь минут прямую красную карточку заработал полузащитник «Лацио» Алессандро Мурджа.
Чемпионат Италии
Серия A  33-й тур  "Фиорентина" — «Лацио» — 3:4 (2:2) Голы: Верету, 16 (1:0). Верету, 31 — с пенальти (2:0). Луис Альберто, 39 (2:1). Касерес, 45 (2:2). Верету, 54 (3:2). Фелипе Андерсон, 69 (3:3). Луис Альберто, 73 (3:4). «Фиорентина»: Спортьелло, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Дабо, Эйсерик (Дронговски, 9), Верету, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 70), Жил Диаш (Сапонара, 79). «Лацио»: Стракоша, Касерес, де Фрай (Фелипе Андерсон, 25), Лукаку (Лулич, 72), Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Мурджа, Иммобиле (Кайседо, 88). Предупреждения: Луис Фелипе, 27. Верету, 45+4. Пеццела, 75. Кьеза, 83. Луис Альберто, 84. Удаления: Спортьелло (Фиорентина), 7. Мурджа (Лацио), 14. Судья: ДАМАТО 18 апреля. Флоренция. Стадион «Artemio Franchi».
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