Заболотный о решении Дзюбы сыграть против «Зенита»: дай бог, не буду в такой ситуации

Дзюба зимой на правах аренды перешел из «Зенита» в «Арсенал». В 27-м туре чемпионата России команды должны сыграть между собой в Туле, встреча состоится 22 апреля. Дзюба ранее заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в этом матче.

"Это личный момент. Я не знаю, ему решать. Наша задача — готовиться к этому матчу, подойти как можно в лучшей форме. Сейчас есть время восстановиться, есть время поработать над ошибками. Главное — подготовиться хорошо, ну и выиграть. Заплатил бы я такие деньги в такой ситуации? Дай бог, я в такой ситуации не буду", — сказал Заболотный журналистам.