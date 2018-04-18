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Заболотный о решении Дзюбы сыграть против «Зенита»: дай бог, не буду в такой ситуации
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Заболотный о решении Дзюбы сыграть против «Зенита»: дай бог, не буду в такой ситуации 

Р-Спорт 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского "Зенита" Антон Заболотный заявил, что надеется никогда не оказаться ситуации, в которой оказался форвард Артём Дзюба, который намерен сыграть за тульский «Арсенал» против «сине-бело-голубых».
Дзюба зимой на правах аренды перешел из «Зенита» в «Арсенал». В 27-м туре чемпионата России команды должны сыграть между собой в Туле, встреча состоится 22 апреля. Дзюба ранее заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в этом матче.
"Это личный момент. Я не знаю, ему решать. Наша задача — готовиться к этому матчу, подойти как можно в лучшей форме. Сейчас есть время восстановиться, есть время поработать над ошибками. Главное — подготовиться хорошо, ну и выиграть. Заплатил бы я такие деньги в такой ситуации? Дай бог, я в такой ситуации не буду", — сказал Заболотный журналистам.
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