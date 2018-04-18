«Милан» сыграл вничью с «Торино», «Рома» обыграла «Дженоа»

Предупреждения: Феррари, 23. Рожериу, 31. Маццителли, 61. Вукович, 69. Данкан, 71. Пелузо, 75. Ли Сын У, 90+4.

"Верона": Николас, Вукович, Супрен, Феррари, Сукулини (Матос, 54), Ромулу, Валоти, Данци, Черчи (Петкович, 70), Верде (Ли Сын У, 65), Фарес.

В параллельных играх «Верона» уступила «Сассуоло» (0:1), «Рома» переиграла «Дженоа» (2:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0) и СПАЛ сыграл вничью с «Кьево» (0:0).

Матч 33-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан» завершился ничейным результатом — 1:1. В составе гостей отличился полузащитник Джакомо Бонавентура. У «быков» гол забил защитник Лоренцо Де Сильвестри.

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