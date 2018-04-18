«Милан» сыграл вничью с «Торино», «Рома» обыграла «Дженоа» 

Матч 33-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан» завершился ничейным результатом — 1:1. В составе гостей отличился полузащитник Джакомо Бонавентура. У «быков» гол забил защитник Лоренцо Де Сильвестри.
В параллельных играх «Верона» уступила «Сассуоло» (0:1), «Рома» переиграла «Дженоа» (2:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0) и СПАЛ сыграл вничью с «Кьево» (0:0).
Чемпионат Италии
Серия A 33-й тур СПАЛ — «Кьево» — 0:0 СПАЛ: Мерет, Фелипе, Маттьелло (Скьявон, 90+1), Ционек, Викари, Куртич, Вивиани (Скьяттарелла, 74), Грасси, Лаццари, Антенуччи, Палоски (Бонаццоли, 61).
"Кьево": Соррентино, Гамберини (Дайнелли, 80), Томович, Ярошиньски (Каччаторе, 58), Хетемай, Радованович, Джаккерини, Ригони, Депаоли, Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 79).
Предупреждения: Викари, 15. Ярошиньски, 41. Гамберини, 62.
Судья: Масса.
18 апреля. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.
"Сампдория" — «Болонья» — 1:0 (0:0)
Гол: Сапата, 90+3 (1:0).
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич, Берешински, Феррари, Прат, Линетти (Верре, 84), Торрейра, Квальярелла, Капрари (Рамирес, 69), Ковнацки (Сапата, 60).
"Болонья": Миранте, Романьоли, Гонсалес, Хеландер, Масина (Кейта, 63), Джемаили, Кризетиг, Верди (Паласио, 79), Надь, Ди Франческо (Орсолини, 90), Авенатти.
Предупреждения: Масина, 39. Сильвестре, 55. Паласио, 80. Кризетиг, 84.
Судья: Манганьелло.
18 апреля. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.
"Рома" — «Дженоа» — 2:1 (1:0)
Голы: Дженгиз Ундер, 17 (1:0). Зуканович, 52 — в свои ворота (2:0). Лападула, 61 (2:1).
"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Гоналон, Флоренци, Л. Пеллегрини, Жерсон (Манолас, 70), Джеко, Эль-Шаарави (Стротман, 82), Дженгиз Ундер (Шик, 77).
"Дженоа": Перин, Рози, Россеттини, Мильоре (Росси, 60), Зуканович, Эль-Ямик, Ригони, Бертолаччи, Хильемарк (Медейруш, 54), Пандев (Кофи, 63), Лападула.
Предупреждение: Россеттини, 17.
Судья: Пайретто.
18 апреля. Рим. Стадион Olimpico.
"Верона" — «Сассуоло» — 0:1 (0:1)
Гол: Лемос, 38 (0:1).
"Верона": Николас, Вукович, Супрен, Феррари, Сукулини (Матос, 54), Ромулу, Валоти, Данци, Черчи (Петкович, 70), Верде (Ли Сын У, 65), Фарес.
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Лемос, Рожериу (Делль`Орко, 88), Аджапонг, Данкан, Маньянелли, Маццителли, Берарди (Рагуза, 72), Политано (Бабакар, 87).
Предупреждения: Феррари, 23. Рожериу, 31. Маццителли, 61. Вукович, 69. Данкан, 71. Пелузо, 75. Ли Сын У, 90+4.
Судья: Гвида.
18 апреля. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.
"Торино" — «Милан» — 1:1 (0:1)
Голы: Бонавентура, 9 (0:1). Де Сильвестри, 70 (1:1).
Нереализованный пенальти: Белотти (Торино), 3 (мимо)
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Ринкон (Оби, 57. Акуа, 85), Базелли, Ляич, Яго Фальке (Эдера, 64), Белотти.
"Милан": Дж. Доннарумма, Сапата, Абате, Бонуччи, Родригес, Билья (Локателли, 67), Бонавентура, Кессье, Калинич (Кутроне, 74), Борини, Сусо (Андре Силва, 78).
Предупреждения: Де Сильвестри, 25. Ринкон, 42. Бонавентура, 45. Базелли, 72. Кутроне, 79. Локателли, 88. Удаление: Де Сильвестри (Торино), 90+3.
Судья: Мареска.
18 апреля. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.