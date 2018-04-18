«Лацио» в сверхрезультативном матче обыграло «Фиорентину», «Рома» выиграла у «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Торино»

В рамках 33-го тура итальянской Серии А, римские «Лацио» и «Рома» обыграли соответственно «Фиорентину» и «Дженоа», а «Милан» разошелся миром с «Торино». "Рома" — «Дженоа» — 2:1 Голы: Ундер, 17 — 1:0, Зуканович, 52 — 2:0 (автогол), Лападула, 61 — 2:1. "Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Жерсон (Манолас, 70), Гоналон, Пеллегрини, Ундер (Шик, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Стротман, 82). "Фиорентина" — «Лацио» — 3:4 Голы: Верету, 16 — 1:0, Верету, 31 — 2:0 (пенальти), Альберто, 39 — 2:1, Касерес, 45+1 — 2:2, Верету, 54 — 3:2, Андерсон, 69 — 3:3, Альберто, 73 — 3:4. "Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Дабо, Эссерик (Драговски, 9), Диас (Сапонара, 79), Симеоне (Фальсинелли, 70), Кьеза. "Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Андерсон, 25), Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 72), Иммобиле (Кайседо, 88). Удаления: Спортьелло, 7; Мурджа, 14. "Торино" — «Милан» — 1:1 Голы: Бонавентура, 9 — 0:1, Де Сильвестри, 71 — 1:1. Нереализованный пенальти: Белотти, 4. "Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Ринкон (Оби, 57), Баселли, Ансальди, Льяич, Белотти, Фальке (Эдера, 64). "Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Сапата, Родригес, Кессье, Билья (Локателли, 67), Бонавентура, Сусо (Силва, 77), Калинич (Кутроне, 74), Борини. Удаление: Де Сильвестри, 90+3.