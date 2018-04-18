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«Лацио» в сверхрезультативном матче обыграло «Фиорентину», «Рома» выиграла у «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Торино»
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«Лацио» в сверхрезультативном матче обыграло «Фиорентину», «Рома» выиграла у «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Торино» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 33-го тура итальянской Серии А, римские «Лацио» и «Рома» обыграли соответственно «Фиорентину» и «Дженоа», а «Милан» разошелся миром с «Торино».
"Рома" — «Дженоа» — 2:1  Голы: Ундер, 17 — 1:0, Зуканович, 52 — 2:0 (автогол), Лападула, 61 — 2:1.
"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Жерсон (Манолас, 70), Гоналон, Пеллегрини, Ундер (Шик, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Стротман, 82).
"Фиорентина" — «Лацио» — 3:4  Голы: Верету, 16 — 1:0, Верету, 31 — 2:0 (пенальти), Альберто, 39 — 2:1, Касерес, 45+1 — 2:2, Верету, 54 — 3:2, Андерсон, 69 — 3:3, Альберто, 73 — 3:4.
"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Дабо, Эссерик (Драговски, 9), Диас (Сапонара, 79), Симеоне (Фальсинелли, 70), Кьеза.
"Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Андерсон, 25), Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 72), Иммобиле (Кайседо, 88).
Удаления: Спортьелло, 7; Мурджа, 14.
"Торино" — «Милан» — 1:1  Голы: Бонавентура, 9 — 0:1, Де Сильвестри, 71 — 1:1.
Нереализованный пенальти: Белотти, 4.
"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Ринкон (Оби, 57), Баселли, Ансальди, Льяич, Белотти, Фальке (Эдера, 64).
"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Сапата, Родригес, Кессье, Билья (Локателли, 67), Бонавентура, Сусо (Силва, 77), Калинич (Кутроне, 74), Борини.
Удаление: Де Сильвестри, 90+3.
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