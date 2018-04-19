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Промес — Глушакову: брат, всё в порядке, мы бойцы до конца
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Промес — Глушакову: брат, всё в порядке, мы бойцы до конца 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал капитана красно-белых Дениса Глушакова после полуфинала Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Хавбек столичной команды не реализовал пенальти в серии 11-метровых ударов, и «Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет с курским «Авангардом».
«Брат, всё в порядке, мы бойцы до конца», — написал Промес в комментариях под постом Глушакова в «Инстаграме», где он взял на себя ответственность за поражение от «Тосно» и пообещал искупить вину.
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