Владимир Ткачев: Через нашу правильную работу сделаем результат в следующей игре

— Это финал, тут все стараются, показывают свои лучшие качества. Сегодня у нас не всё получилось. Готовимся к следующей игре.

— В овертайме несколько смен в звене с Зариповым и Галиевым вместо Вас выходил Антон Ландер … — Ничего особенного, просто на пересменке так получилось два раза. Один раз кто-то из нас переиграл смену, второй раз просто пропускал.

— Почему «Ак Барс» сегодня сыграл менее активно, чем в Казани? — ЦСКА здорово играет в обороне, они здорово начали встречу. Первые десять минут было хорошее давление с их стороны, сумасшедший прессинг. Потом мы навязали свой хоккей, но всё же упустили победу. Думаю, через нашу правильную работу мы сможем добиться нужного результата в следующей игре.

— Уже не первый гол в этой серии Ваша команда пропускает после результативной ошибки Отхаамы. Есть в этом закономерность или больше случайность? — Такое бывает, нельзя ни в коем случае никого винить. Неудачный момент.

— ЦСКА тоже совершает много подобных потерь, но Вы не забиваете… — Надо реализовывать свои моменты. Посмотрите, в овертайме Батыршин попал в штангу — это подарок судьбы для ЦСКА. Думаю, дело в этом — в реализации моментов.