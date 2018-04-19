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Женское первенство Нижегородской области по волейболу стартует 19 апреля
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Женское первенство Нижегородской области по волейболу стартует 19 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, его участниками станут девушки 2002-2003 годов рождения
Местом проведения соревнований станет детско — юношеская спортивная школа «Чайка» в Автозаводском районе областного центра.
Спортсменки представят восемь команд из Нижнего Новгорода, Бора, Сокольского, Дзержинска, Починок и Арзамаса. Первенство пройдет по круговой системе. Всего в турнире примут участие 96 человек. Победителей и призеров награждят кубками, медалями и призами.
Соревнования завершатся 22 апреля.
Напомним, нижегородская «Спарта» уступила «ЮЗГУ-Атом» в Высшей лиге «А».
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