Женское первенство Нижегородской области по волейболу стартует 19 апреля

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, его участниками станут девушки 2002-2003 годов рождения

Местом проведения соревнований станет детско — юношеская спортивная школа «Чайка» в Автозаводском районе областного центра.

Спортсменки представят восемь команд из Нижнего Новгорода, Бора, Сокольского, Дзержинска, Починок и Арзамаса. Первенство пройдет по круговой системе. Всего в турнире примут участие 96 человек. Победителей и призеров награждят кубками, медалями и призами.

Соревнования завершатся 22 апреля.

Напомним, нижегородская «Спарта» уступила «ЮЗГУ-Атом» в Высшей лиге «А».