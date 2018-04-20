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Сегодня состоялось награждение участников Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ «Командирские старты»
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Сегодня состоялось награждение участников Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ «Командирские старты» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам легкоатлетической эстафеты победителем стала команда Вооруженных Сил Республики Беларусь.
По результатам легкоатлетической эстафеты победителем стала команда Вооруженных Сил Республики Беларусь, второе место заняла команда Вооруженных Сил Республики Узбекистан, третье место — команда Вооруженных Сил Российской Федерации.
Также по итогам первого дня соревнований 1 место в плавании вольным стилем на дистанции 100 м и 200 м заняли представители команды Вооруженных Сил Российской Федерации — подполковник Алексей Замятин и капитан Георгий Ларин, на дистанции 300 м вольным стилем с результатом 3,39,8 победителем стал представитель Вооруженных Сил Республики Беларусь Егор Саханчик.
По результатам прошедшего во второй день Чемпионата турнира по стрельбе из штатного и табельного оружия победителями в выполнении упражнения ПМ-1 и ПМ-2 стали представители сборной команды ВС РФ — подполковник Сергей Маков и капитан Георгий Ларин, также 1 место в выполнении упражнения ПМ-3 с результатом 280 очков занял представитель ВС Республики Казахстан капитан Нурболат Искаков.
Команды призеры были награждены Кубками и дипломами, а участники — медалями и грамотами.
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