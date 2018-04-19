В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ Содружества Независимых государств «Командирские старты»

Участников соревнований приветствовал исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков

18 апреля, в Универсальном спортивном зале «Игровой» ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников Содружества Независимых государств «Командирские старты».

Торжественная церемония началась с парада команд-участников в сопровождении военного Образцового оркестра Почетного караула. Участников соревнований приветствовал исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков. В своем обращении ко всем участникам данного мероприятия он отметил, что ровно 3 года назад на спортивных объектах ЦСКА был проведен первый Чемпионат дружественных армий государств-участников СНГ.

«Соревнования, проводимые под эгидой спортивного комитета при Совете Министров обороны глав участников СНГ — это не только спортивные состязания, но и развитие партнерских отношений, укрепление доверия и взаимопонимания между братскими Вооруженными силами», — подчеркнул Андрей Зыков.

Помощник Секретаря Совета Министров обороны СНГ Виталий Чувилев выразил уверенность, что эти состязания станут универсальной спортивной площадкой и местом встречи товарищей по оружию. Также он отметил, что очень важно, чтобы на соревнованиях присутствовал дух здорового соперничества, дружбы, взаимопомощи и справедливого судейства и пожелал участникам высоких спортивных результатов и дальнейших успехов в совершенствовании военно-профессионального мастерства на благо наших государств и народов.

С приветственным словом также выступила двукратная олимпийская чемпионка, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина . Она напомнила, что проводимый третий чемпионат «Командирские старты» совпал с отмечаемым в эти дни 95 юбилеем со дня основания самого титулованного спортивного клуба — ЦСКА.

«На объектах ЦСКА в течении нескольких дней Вам предстоит демонстрировать высокое спортивное мастерство, профессиональную выучку и слаженность действий», — обратилась Светлана Хоркина к участникам Чемпионата.

Она пожелала участникам стремления к победе, хорошего настроения, высоких спортивных результатов и удачи.

В церемонии открытия также приняли участие начальник управления культурно-досуговой работы главного Управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации полковник Виктор Узиюк, начальник управления физической культуры и спорта ДОСААФ России Олег Шагоненко, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника Клуба по работе с личным составом, полковник Светлана Ишмуратова и юнармейцы.

В программу чемпионата входят 2 командных вида спорта и 4 личных дисциплины, в 3-х возрастных группах, для каждой из которых сформирован отдельный комплекс упражнений. Судейскую коллегию соревнований представляют 4 судейские бригады из 58 спортивных судей, возглавляет которую спортивный судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по военно-спортивному многоборью, заслуженный работник физической культуры РФ, полковник Игорь Шагин.

В рамках торжественного мероприятия также прошел концерт, посвященный открытию «Командирских стартов СНГ-2018». Перед участниками соревнований выступили воспитанники детской школы-студии Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА Элеонора Камшилова, а также концертный ансамбль Центрального дома Российской Армии под руководством Вадима Панфилова выступил с музыкально-хореографическим номером «Как жили мы борясь».

Сегодня, в рамках Чемпионата, пройдут состязания по 2 дисциплинам — легкоатлетическая эстафета и плавание.

Напомним, что всего в Чемпионате, который продлится до 20 апреля, принимают участие 6 команд из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России.

Командирские старты», как соревнования впервые были проведены в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2013 году. По инициативе Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации соревнования «Командирские старты» в 2015 г. впервые были включены в программу Спартакиад дружественных армий государств-участников СНГ.