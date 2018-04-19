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Лукаку: «Мы готовы к полуфиналу Кубка Англии»
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Лукаку: «Мы готовы к полуфиналу Кубка Англии» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча АПЛ с «Борнмутом».
“Действительно важно, что нам удалось победить сегодня, и сейчас мы можем сказать, что хорошо подготовились к уик-энду. Как игрок, ты всегда хочешь играть, всегда должен быть готов", — отметил Лукаку в послематчевом интервью. «В перерыве менеджер сказал Погба, чтобы тот чаще практиковал забегания, что он и сделал. Именно благодаря его проходу и пасу мне удалось отличиться забитым мячом».
"Манчестер Юнайтед" удалось оправиться от поражения в матче с «Вест Бровичем» в прошлом туре (0:1), обыграв «Борнмут» с комфортным счётом 2:0.
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