Лукаку: «Мы готовы к полуфиналу Кубка Англии»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча АПЛ с «Борнмутом».

“Действительно важно, что нам удалось победить сегодня, и сейчас мы можем сказать, что хорошо подготовились к уик-энду. Как игрок, ты всегда хочешь играть, всегда должен быть готов", — отметил Лукаку в послематчевом интервью. «В перерыве менеджер сказал Погба, чтобы тот чаще практиковал забегания, что он и сделал. Именно благодаря его проходу и пасу мне удалось отличиться забитым мячом».

"Манчестер Юнайтед" удалось оправиться от поражения в матче с «Вест Бровичем» в прошлом туре (0:1), обыграв «Борнмут» с комфортным счётом 2:0.