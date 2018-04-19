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Голкипер «Локомотива» Судницын, как ожидается, продолжит карьеру в «Тракторе»
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Голкипер «Локомотива» Судницын, как ожидается, продолжит карьеру в «Тракторе» 

Р-Спорт 1 час назад
Вратарь ярославского «Локомотива» Александр Судницын, как ожидается, перейдет в челябинский хоккейный клуб «Трактор», сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Контракт Судницына с «Локомотивом» истекает 30 апреля. 30-летний голкипер играет за ярославский клуб с 2016 года, ранее три сезона он провел в нижнекамском «Нефтехимике».
Основной голкипер «Трактора» Павел Францоуз, чей контракт также истекает 30 апреля, ранее объявил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ, и попрощался с Челябинском.
По информации агентства, в межсезонье «Локомотив» покинет еще один вратарь Алексей Мурыгин.
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