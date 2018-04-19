Голкипер «Локомотива» Судницын, как ожидается, продолжит карьеру в «Тракторе»

Вратарь ярославского «Локомотива» Александр Судницын, как ожидается, перейдет в челябинский хоккейный клуб «Трактор», сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Контракт Судницына с «Локомотивом» истекает 30 апреля. 30-летний голкипер играет за ярославский клуб с 2016 года, ранее три сезона он провел в нижнекамском «Нефтехимике».

Основной голкипер «Трактора» Павел Францоуз , чей контракт также истекает 30 апреля, ранее объявил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ, и попрощался с Челябинском.