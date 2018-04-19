Ещё
Роналду повторил собственный рекорд, забив в 12-м матче подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду повторил собственный рекорд, забив в 12-м матче подряд 

Чемпионат.com 27 минут назад
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче 33-го тура испанской Примеры c «Атлетиком». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. Мяч Роналду, забитый на 87-й минуте с передачи Луки Модрича, позволил мадридцам избежать поражения. Роналду повторил собственный рекорд, оформив гол в 12-м матче подряд за мадридский «Реал». Ранее нападающий «сливочных» достигал этой отметки в сезоне-2014/2015.
За двенадцать игр 33-летнему португальскому форварду удалось забить 22 мяча.
Чемпионат.com: последние новости
«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут» Билялетдинов: молодец, что Петров продолжает нам забивать. Очень рад за него Юрченко: герой — «Тосно», вся команда и болельщики, а не только я
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Каррера готов уйти в отставку
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение