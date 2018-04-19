Моуринью: «Мне понравилось выступление команды»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал результат встречи с «Борнмутом» в рамках АПЛ.

"Хорошее, профессиональное выступление команды. Желание играть, владеть мячом, забивать", — отметил менеджер в послематчевом флеш-интервью. «Отличное индивидуальное и коллективное выступление. Всё было быстрее и проще. Я могу сказать, что каждый игрок на поле оставил позитивное впечатление и может быть доступен в воскресенье к игре с „Тоттенхэмом“.

»Манчестер Юнайтед" обыграл «Борнмут» в матче 35 тура АПЛ с комфортным счётом 2:0.