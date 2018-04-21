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Маскерано планирует вернуться их Китая в Аргентину
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Маскерано планирует вернуться их Китая в Аргентину 

Вести.Ru 7 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт», где он начинал карьеру. Зимой аргентинца перешел из «Барселоны» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».
Контракт Маскерано с китайским клубом рассчитан до 2020 года. Однако не исключен уход 33-летнего футболиста. Хавьер хочет вернуться в «Ривер Плейт», где начинал свою карьеру. Клуб из Буэнос-Айреса постарается арендовать своего воспитанника.
Хавьер Маскерано выступал за «Ривер Плейт» с 2003-2005 годы, после чего перешел в бразильский «Коринтианс». Через год вместе с соотечественником, нападающим Карлосом Тевесом Хавьер отправился в английский «Вест Хэм». Пребывание в лондонском клубе было недолгим. Маскерано вскоре перешел в «Ливерпуль», где играл до 210 года. С 2010 года до зимы 2018 аргентинец выступал за «Барселону».
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