«Монпелье» подписал контракт с экс-полузащитником «Ахмата» Пирисом

«Монпелье» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Факундо Пирисом. 27-летний уругваец присоединился к французскому клубу прошлым летом после ухода из «Ахмата»​.

— Я очень рад, что у меня появилась возможность остаться в «Монпелье», потому что ине здесь все были рады с первого дня, — цитирует пресс-служба клуба Пириса. — Это начало нечто нового для меня, и я буду продолжать делать все, чтобы влиться в команду.

По информации французских СМИ, игрок был арендован у российской команды, а теперь выкуплены права на него.

✅ Facundo Píriz est officiellement Montpelliérain https://t.co/hdNTQ9I2D2 🇺🇾 pic.twitter.com/96gNWTzU0Z

— MHSC (@MontpellierHSC) 18 апреля 2018 г.