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«Монпелье» подписал контракт с экс-полузащитником «Ахмата» Пирисом
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«Монпелье» подписал контракт с экс-полузащитником «Ахмата» Пирисом 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
«Монпелье» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Факундо Пирисом. 27-летний уругваец присоединился к французскому клубу прошлым летом после ухода из «Ахмата»​.
— Я очень рад, что у меня появилась возможность остаться в «Монпелье», потому что ине здесь все были рады с первого дня, — цитирует пресс-служба клуба Пириса. — Это начало нечто нового для меня, и я буду продолжать делать все, чтобы влиться в команду.
По информации французских СМИ, игрок был арендован у российской команды, а теперь выкуплены права на него.
✅ Facundo Píriz est officiellement Montpelliérain https://t.co/hdNTQ9I2D2 🇺🇾 pic.twitter.com/96gNWTzU0Z
— MHSC (@MontpellierHSC) 18 апреля 2018 г.
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