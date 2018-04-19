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«Реал» на 87-й минуте ушел от поражения в игре с «Атлетиком»
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«Реал» на 87-й минуте ушел от поражения в игре с «Атлетиком» 

SPORT24.ru 1 час назад
Мадридский «Реал» вырвал ничью в матче 33-го тура испанской Примеры против «Атлетика» (1:1). Команда из Бильбао вышла вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Иньяки Уильямса. Мадридцы смогли отыграться лишь на 87-й минуте — удар Луки Модрича из-за пределов штрафной в ворота пяткой переправил Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальца 24-м в текущем сезоне Примеры.
«Реал» занимает третье место в таблице чемпионата Испании, уступая 3 очка мадридскому «Атлетико» и 15 очков «Барселоне». «Атлетик» идет на 13-й позиции.
Чемпионат Испании. Примера
33-й тур  «Реал» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
Голы: Роналду, 87 — Уильямс, 14.
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