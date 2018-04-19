«Реал» на 87-й минуте ушел от поражения в игре с «Атлетиком»

Мадридский «Реал» вырвал ничью в матче 33-го тура испанской Примеры против «Атлетика» (1:1). Команда из Бильбао вышла вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Иньяки Уильямса . Мадридцы смогли отыграться лишь на 87-й минуте — удар Луки Модрича из-за пределов штрафной в ворота пяткой переправил Криштиану Роналду . Этот гол стал для португальца 24-м в текущем сезоне Примеры. «Реал» занимает третье место в таблице чемпионата Испании, уступая 3 очка мадридскому «Атлетико» и 15 очков «Барселоне». «Атлетик» идет на 13-й позиции. Чемпионат Испании. Примера 33-й тур «Реал» — «Атлетик» — 1:1 (0:1) Голы: Роналду, 87 — Уильямс, 14.