«Кротоне» — «Ювентус» — 1:1, «Наполи» — «Удинезе» — 4:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 33-го тура итальянской Серии А, в которых туринский «Ювентус» не смог на выезде обыграть «Кротоне», а «Наполи» дома оказался сильнее «Удинезе».