Алексей Яшин: Знарок уже после Олимпиады в Корее говорил, что очень устал

— Трудно оценивать решение, принятое ФХР и главным тренером. Наверное, принималось оно не на пустом месте. Тем более Знарок уже после Олимпиады в Корее говорил, что очень устал. Возможно, по окончании сезона в КХЛ во главе СКА он понял, что эмоционально не потянет еще и чемпионат мира.

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газета «Известия». В сложившейся ситуации Илья Воробьев был самым оптимальным вариантом — он уже добился успехов с «Магниткой», последние годы был в штабе сборной и способен сохранить преемственность, — цитирует Яшина

Добавим, что временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды назначен Илья Воробьев.

Чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет в Копенгагене в группе A с Францией (4 мая), Австрией (6 мая), Белоруссией (7 мая), Чехией (10 мая), Швейцарией (12 мая), Словакией (14 мая) и Швецией (15 мая).