Гол Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Атлетиком»

"Реал" и «Атлетик» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:1). Форвард басков Иньяки Уильямс открыл счет в начале встречи, а мадридцам удалось отыграться лишь в концовке — мяч на счету Криштиану Роналду "Реал" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Атлетик» — на 13-м. Чемпионат Испании Ла лига 33-й тур "Реал" — «Атлетик» — 1:1 (0:1) Голы: Иньяки Уильямс, 14 (0:1). Криштиану Роналду, 87 (1:1). "Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Васкес, Кроос, Модрич, Асенсио (Иско, 69), Бензема (Бэйл, 69), Криштиану Роналду. "Атлетик": Аррисабалага, Лекуэ (Сусаэта, 79), Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага, Де Маркос, Сан-Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия , Кордоба (Икер Муниаин, 70), Иньяки Уильямс (Адурис, 85). Предупреждения: Иньяки Уильямс, 39. Васкес, 45+1. Итурраспе, 61. Де Маркос, 84. Сан-Хосе, 89. Карвахаль, 90+3. Судья: Мартинес Мунуэра. 18 апреля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».