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Гол Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Атлетиком»
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Гол Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Атлетиком» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Фото: Soccer News
"Реал" и «Атлетик» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:1). Форвард басков Иньяки Уильямс открыл счет в начале встречи, а мадридцам удалось отыграться лишь в концовке — мяч на счету Криштиану Роналду.
"Реал" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Атлетик» — на 13-м.
Чемпионат Испании
Ла лига
33-й тур  "Реал" — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
Голы: Иньяки Уильямс, 14 (0:1). Криштиану Роналду, 87 (1:1).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Васкес, Кроос, Модрич, Асенсио (Иско, 69), Бензема (Бэйл, 69), Криштиану Роналду.
"Атлетик": Аррисабалага, Лекуэ (Сусаэта, 79), Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага, Де Маркос, Сан-Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия, Кордоба (Икер Муниаин, 70), Иньяки Уильямс (Адурис, 85).
Предупреждения: Иньяки Уильямс, 39. Васкес, 45+1. Итурраспе, 61. Де Маркос, 84. Сан-Хосе, 89. Карвахаль, 90+3.
Судья: Мартинес Мунуэра.
18 апреля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
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