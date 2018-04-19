«Фиорентина» — «Лацио» — 3:4, «Торино» — «Милан» — 1:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 33-го тура итальянской Серии А, в которых римский «Лацио» в гостях оказался сильнее «Фиорентины», а «Милан» также на выезде на смог обыграть «Торино».