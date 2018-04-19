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«Фиорентина» — «Лацио» — 3:4, «Торино» — «Милан» — 1:1 (обзоры)
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«Фиорентина» — «Лацио» — 3:4, «Торино» — «Милан» — 1:1 (обзоры) 

Soccer News 57 минут назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзоры матчей 33-го тура итальянской Серии А, в которых римский «Лацио» в гостях оказался сильнее «Фиорентины», а «Милан» также на выезде на смог обыграть «Торино».
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"Спартак" - "Тосно" - 1:1, по пен. - 4:5 (обзор) "Айнтрахт" Ковача обыгрывает "Шальке" и выходит в финал Кубка Германии, где сыграет с "Баварией" "Лацио" в сверхрезультативном матче обыграло "Фиорентину", "Рома" выиграла у "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Торино"
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