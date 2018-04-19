«Спартак» проиграл «Тосно», Фиорентина» — «Лацио» — 3-4. Обзор дня

Коротко о главных событиях вчерашнего дня. Россия и Европа в одном большом тексте.

«Спартак» мог забить на 14-й минуте после удара Промеса. Мог на 25-й минуте после удара Комбарова. Мог на 40-й минуте, когда снова бил Промес. Обязан на 45-й: после удара Ханни. Но вратарь «Тосно» Юрченко к концу тайма уже размялся и был готов к подвигам. Второй тайм прошёл без центра поля: мяч скакал от ворот до ворот, форварды с азартом пороли моменты. Зе Луиш вышел на замену и открыл счёт уже через восемь минут. Самедов, Адриано, Промес, Промес, Адриано и Глушаков упустили шансы увеличить счёт, и в конце концов «Спартак» поплатился за это. «Тосно» тоже был щедр, но в самый последний момент собрался и забил. А в первом экстра-тайме даже владел преимуществом.

Да, у Юрченко был гениальный матч. Но… Что это было, «Спартак»? Что за реализация, что за удары, что за игра в защите?

«Авангард» — «Тосно». Кто-то из них сыграет в Лиге Европы

«Амкар», «Анжи», «Крылья Советов», «Терек» — теперь в этом почётном списке есть «Авангард» и «Тосно». Аутсайдер в финале — это всегда красиво. Пока Курск празднует, нам можно помечтать о сказке. Причём это может быть сказка покруче «Лестера». ФНЛ в Европе — звучит угрожающе.

«Авангард» добирался до финала со скрипом, через дополнительное время, по пенальти. Зато до финала не пропустил ни одного гола с игры. В полуфинале с «Шинником» «Авангард» мало что позволил создать у своих ворот и имел несколько моментов. Кажется, матч с «Шинником» не стал самым трудным для команды Биджиева в этом турнире.

17 лет, защитник. Провёл зимние сборы с основой «Зенита» , впервые вышел на поле в гостевом матче с «Уфой» на последних минутах. В ничейном матче с «Динамо» тоже появился в концовке: на 88-й минуте. И принёс «Зениту» победу. В штрафной его вроде бы держал при подаче с углового Козлов, но зачем-то побежал к Ерохину, хотя с тем уже играл Марков. В итоге Скроботов оказался на линии вратарской совсем один. Но этот момент ещё надо было забить. Он здорово сыграл головой: нанёс зрячий сильный удар. Правда, если бы Шунин сыграл увереннее (он сразу пошёл на перехват, потом стал возвращаться и не успел среагировать, мяч летел невысоко), он бы спас. Но это не проблема 17-летнего защитника, который не провёл на взрослом уровне ещё и 10 минут.

Ещё надо отметить, что перестановки Манчини сработали. Во втором тайме он перешёл на 3-5-2, и «Зенит» контролировал игру при счёте 1:0, пропустив нелогичный гол в концовке. Итого после трудной победы над «Анжи» — трудная победа над «Динамо». Двух побед подряд в РФПЛ у «Зенита» не было с сентября.

«Локомотив» всё ещё между чемпионством и Лигой Европы

Странно это говорить, но за четыре тура до конца сезона «Локомотив» ещё не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Москвичи имели пару моментов в начале матча и должны был забивать на 95-й минуте, когда Алексей Миранчук с паса брата через руки Городова попал в перекладину. Не повезло. Шесть очков отрыв от второго места, но впереди ещё «Краснодар» и «Зенит».

ЦСКА решил всё за две минуты

«Амкар» держался весь первый тайм, но потом хозяева дважды быстро разыграли две атаки с левого фланга. Обе хороши: с пасом пяткой Мусы на Витиньо и хорошей игрой на опережение Чалова. А во втором тайме Фёдор ещё раз показал мастер-класс игры на опережение, идеально отцепившись от защитников и избежав офсайда. Подробности в материале Олега Лысенко

«МЮ» ответил на поражение. В стиле Моуринью

В смысле, не порвал «Борнмут» после неожиданной оплеухи от «Вест Брома», а спокойно и без лишних эмоций довёл матч до победы. Классный голевой пас от Погба, техничная подсечка Лукаку над вратарём, ни одного суперсейва де Хеа — может, такой «МЮ» Моуринью и хочет видеть? Хотя нет. Всё-таки гости слишком часто проигрывали зону перед своей штрафной. Один Эррера не успевает.

Правда, забивал не Рамос: тот в это время стоял рядом, в офсайде. Забил Роналду, слегка подправив пяткой удар Модрича. Красиво. Но до этого было 87 странных минут.

«Реал» суетился и был похож на себя осеннего, когда мяч иногда не шёл в ворота просто мистическим образом. Впрочем, счёт мог быть и крупнее, ведь однажды Мадрид спасла перекладина. Всё было так сложно, что Криштиану пришлось вспоминать грехи молодости и просить пенальти, когда повода его просить, кхм, не было. Но «Реалу» правда не везло: 27 ударов по воротам Аррисабалаги нанесли хозяева, и только 28-й стал голевым. Так себе результат. С другой стороны, вряд ли для «Реала» имеет принципиальное значение, какое место занимать в Примере: третье или четвёртое. У команды немного другие приоритеты на остаток сезона.

«Валенсия» облажалась

Пока «Реал» терял очки, «Валенсия» делала то же самое, только ещё успешнее. И это странно. Легко представить, что «Реалу» всё равно, какое место занимать, если оно не первое. Но вот «Валенсии» вроде бы должно быть не всё равно. И закончить сезон выше «Реала» — это должна быть отличная мотивация. Но нет. Домашнее поражение от немотивированного «Хетафе», и о третьем месте, наверное, пора забыть. Кстати, дубль за «Хетафе» сделал Лоик Реми

«Ювентус» в общем тоже облажался

Ничья с «Кротоне» — явно не тот результат, на который рассчитывали гости. «Юве» играл в типичном для себя стиле образца этой весны: очень уныло, но вроде бы контролируя ситуацию. С таким подходом Аллегри обжёгся в Турине против «Тоттенхэма» и имел проблемы с «Беневенто», но, с другой стороны, отрыв от «Наполи» в шесть очков позволял просто не заморачиваться о всяких мелочах. Не вышло: в одной из редких контратак «Кротоне» внезапно забил, а ответить оказалось нечем. Очередной неудачный матч Дибалы (он вообще был?), очередная порция промахов Игуаина — и вот отрыв от «Наполи» уже четыре очка. И очный матч в конце недели.

«Наполи» чуть не облажался

Последние результаты «Удинезе» радуют стабильностью. Девять игр — девять поражений. Этой команде просто всё равно, кому проигрывать. Пока на её пути не встретились претенденты на скудетто. «Наполи» вроде как конкурирует с «Ювентусом» за титул, а тут соперник, который проигрывает всем подряд. И… «Наполи» пропустил в конце первого тайма. Отыгрался через несколько минут, а в начале второго тайма снова пропустил. Понадобилась серьёзная перестройка игры от Маурицио Сарри, чтобы хозяева наконец заиграли быстро. Они перешли на банальные фланговые навесы, и это сработало. Альбиоль, Милик и Тонелли забили три гола за 11 минут. Гонка с «Юве» продолжается. Но после таких поражений критиковать «Удинезе» вообще не хочется. Во втором тайме гости просто не выдержали темп. Но огрызались и имели свои моменты, вроде удара Периши в перекладину.

«Фиорентина» — «Лацио»: самый безумный матч недели

Два удаления за 15 минут, серьёзно? Ладно, вратарь «Фиорентины» Спортьелло отбил мяч руками за пределами штрафной площади. Но удаление у «Лацио»? Полузащитник гостей Мурджа подтолкнул сзади Кьезу, который убегал один на один. Скажем так, касание точно было. Наверное, Кьеза просто неустойчивый парень. А со штрафного Жордан Верету забил офигенный гол. Вскоре он забил ещё раз: с пенальти. Сложный момент, казалось, что Фелипе Луис не только сыграл в мяч, но и достал его. Но судья Дамато не колебался.

«Лацио» тоже претендовал на 11-метровый удар. Дважды. Возможно, Бираги действительно сыграл рукой случайно, но арбитр мог хотя бы воспользоваться помощью видеоассистентов. Вместо этого Дамато предпочёл удалить тренера «Лацио». Третье удаление за тайм. Странное решение, тем более по совокупности спорных моментов в штрафной «Фиорентины». Уходя с поля, Симоне Индзаги пожал судье руку. У этого матча явно будут резонансные последствия.

«Лацио» разозлился. «Лацио» отыгрался с 0:2. Первый гол прямым ударом со штрафного положил Луис Альберто , и получилось ещё круче, чем у Верету. Это его 10-й гол в сезоне при 11 голевых передачах. На этом фоне слухи об интересе «Барселоны» не выглядят какой-то глупостью. Второй гол под самый перерыв головой вколотил Касерес.

«Лацио» бился, но у римлян были две проблемы: судья и Верету. У каждого из них был особенный вечер, хотя и в разном смысле слова. В начале второго тайма Верету накрутил защитников, вбежал в штрафную и сделал счёт 3:2. Он забил в этом матче больше, чем за весь сезон. А судья наконец решил поставить пенальти в ворота «Фиорентины» за фол Пеццельи на Иммобиле. Но передумал. Дамато воспользовался видеоповтором. Тонкий троллинг «Лацио»: чтобы гости не возмущались, что судья не смотрит повторы, он посмотрел и отменил пенальти в их пользу. Ладно, он был прав: фол был, но Иммобиле оказался в офсайде.

Признайтесь, вы бы на этом месте бросили играть. Но «Лацио» полез всей командой на ворота «Фиорентины» и просто затащил. Два провала в центре штрафной за четыре минуты — два гола. Фелипе Луис исправился за возможный фол на пенальти, а Луис Альберто забил 11-й гол в сезоне. Ох. Кстати, «Фиорентина» устроила неслабый навал в концовке. Но и семи голов для одного матча вполне достаточно. Видео голов по ссылке, но этот матч обязателен к просмотру полностью.

БОНУС

«ПСЖ» вышел в финал очередного французского Кубка. На этот раз Мбаппе и Кавани оказались сильнее «Кана» (15-е место в чемпионате Франции). Мда, «Тосно» на них нет.