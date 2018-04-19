Александр Кожевников: Видна попытка просмотреть как можно больше хоккеистов, заявивших о себе в этом сезоне в КХЛ

Это правильно, поскольку Евротуры для того и существуют, чтобы проверять резерв в боевых условиях. Тем более, Воробьев знаком со многими по недавним играм Еврочелленджа с олимпийской сборной.

газета «Известия». Сейчас было бы не совсем уместно использовать состав, выигравший золото в Пхенчхане. У многих игроков СКА выдался очень тяжелый сезон, от которого надо морально и физически отойти, а ЦСКА еще не закончил выступления в Кубке Гагарина, — цитирует Кожевникова

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Ранее временно исполняющим обязанности главного тренера сборной был назначен Илья Воробьев, для которого турнир в Чехии станет первым во главе национальной команды.

Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции (начало — в 20.00), а также в чешском Пардубице против Финляндии (21 апреля в 19.15) и Чехии (22 апреля в 15.20).