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Александр Кожевников: Видна попытка просмотреть как можно больше хоккеистов, заявивших о себе в этом сезоне в КХЛ
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Александр Кожевников: Видна попытка просмотреть как можно больше хоккеистов, заявивших о себе в этом сезоне в КХЛ 

Советский спорт 46 минут назад
Это правильно, поскольку Евротуры для того и существуют, чтобы проверять резерв в боевых условиях. Тем более, Воробьев знаком со многими по недавним играм Еврочелленджа с олимпийской сборной.
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Сейчас было бы не совсем уместно использовать состав, выигравший золото в Пхенчхане. У многих игроков СКА выдался очень тяжелый сезон, от которого надо морально и физически отойти, а ЦСКА еще не закончил выступления в Кубке Гагарина, — цитирует Кожевникова газета «Известия».
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Ранее временно исполняющим обязанности главного тренера сборной был назначен Илья Воробьев, для которого турнир в Чехии станет первым во главе национальной команды.
Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции (начало — в 20.00), а также в чешском Пардубице против Финляндии (21 апреля в 19.15) и Чехии (22 апреля в 15.20).
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