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Воробьёв: главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне
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Воробьёв: главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Советский спорт
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в вынесенном матче третьего этапа Еврохоккейтура — Чешских игр.
«Собирали, попытались донести информацию. Но пропустили курьёзный гол. Ребята только собрались, ночью будем разбирать и завтра показывать, что сегодня не получилось, как надо играть в сборной. Надеюсь, что игра ребят из НХЛ связана с адаптацией больше. Будем смотреть, разбирать. Некоторые ребята порадовали, по другим будем думать», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.
Он отметил, что индивидуальные ошибки стали основной проблемой в матче со шведами.
«Главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне. С этого все начинается, и уже потом идёт мастерство и так далее. Своих ошибок делать нельзя», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции в матче Еврохоккейтура.
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