Илья Жигулев: «До матча со „Спартаком“ не испытывал таких эмоций на поле»

Полузащитник «Тосно» Илья Жигулев прокомментировал победу своей команды в серии пенальти (1:1, пен. — 5:4) над "Спартаком" в полуфинале Кубка России. Жигулев отметил, что эта игра стала самой эмоциональной в его карьере.

— Что говорил Дмитрий Владимирович Парфенов после окончания основного времени, перед дополнительными таймами?

— Терпеть, играть, как мы играли в конце второго тайма, когда «Спартак» атаковал, — цитирует официальный сайт клуба Жигулева. — Мы их сдерживали, терпели и добились результата.

— По поводу твоего забитого пенальти. Даже болельщики это заметили, что ты пробил красиво, спокойно. Но ведь такая яростная поддержка с противоположной стороны?

— Следил за тем, как били другие. Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить, хорошо, что забил.

— Были ли матчи в твоей карьере, подобные по эмоциям?

— Нет, до сегодняшнего дня таких матчей не было.

Спартак М — Тосно