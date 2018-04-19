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Илья Жигулев: «До матча со „Спартаком“ не испытывал таких эмоций на поле»
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Илья Жигулев: «До матча со „Спартаком“ не испытывал таких эмоций на поле» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Полузащитник «Тосно» Илья Жигулев прокомментировал победу своей команды в серии пенальти (1:1, пен. — 5:4) над "Спартаком" в полуфинале Кубка России. Жигулев отметил, что эта игра стала самой эмоциональной в его карьере.
— Что говорил Дмитрий Владимирович Парфенов после окончания основного времени, перед дополнительными таймами?
— Терпеть, играть, как мы играли в конце второго тайма, когда «Спартак» атаковал, — цитирует официальный сайт клуба Жигулева. — Мы их сдерживали, терпели и добились результата.
— По поводу твоего забитого пенальти. Даже болельщики это заметили, что ты пробил красиво, спокойно. Но ведь такая яростная поддержка с противоположной стороны?
— Следил за тем, как били другие. Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить, хорошо, что забил.
— Были ли матчи в твоей карьере, подобные по эмоциям?
— Нет, до сегодняшнего дня таких матчей не было.
Спартак М — Тосно
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