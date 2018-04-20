Ташуев назначен главным тренером белорусского «Шахтёра»

Российский специалист Сергей Ташуев стал главным тренером «Шахтёра» из Солигорска, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Детали соглашения между «Шахтёром» и 59-летним наставником не сообщаются. Солигорская команда с одним очком располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Беларуси после трёх туров.

«На первом собрании с ребятами и персоналом познакомились, во-первых. Во-вторых — обозначил требования, которые будут предъявляться. Большую часть времени я уделил именно философии игры, чтобы, когда ребята завтра выйдут на тренировку, они уже примерно понимали, чего ждать.

Конечно, есть своя специфика, когда принимаешь команду по ходу сезона. Но я уже не первый раз вступаю в должность после того, как сезон уже начался. Так было, например, и в «Кубани», и в донецком «Металлурге». Так что я подобного рода задачи уже решал.

Предыдущий тренерский штаб «Шахтёра», уверен, нацеливался на самые высокие результаты, но что-то не получилось. Слагаемых успеха и неудачи очень много. В любом случае, желаю коллегам только самого хорошего в карьере», — сказал Ташуев.

Ташуев, последним клубом которого была «Кубань», на протяжении карьеры также тренировал «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Салют-Энергию», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», донецкий «Металлург» и «Анжи».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» солигорского «Шахтёра».