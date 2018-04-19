Ди Франческо: «Порой игроки „Ромы“ напоминают мазохистов»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что его команда должна была действовать хладнокровнее в победном матче 33-го тура Серии А.

«В начале матча мы действовали хорошо, но не смогли снять все вопросы о победителе. Мы сами себе навредили, порой мы напоминаем мазохистов. Такое случается с нами не в первый раз. Парни сделали то, что я им сказал, но мы слишком часто теряли мяч в центре поля. Порой мы действовали чересчур наивно. Надо было все решать раньше.

Теперь думаем о матче со СПАЛом. О «Ливерпуле» («Рома» сыграет с мерсисайдцами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 24 апреля) я не думаю, то же касается и футболистов «Ромы». Нам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат», — цитирует Ди Франческо Calciomercato.