Кирилл Капризов: Уже не важно — болел, не болел. Надо уметь восстанавливаться!

Судя по игре в третьем матче Кирилл уже полностью оправился от перенесенного заболевания и вернулся на свое привычное место в команде (во втором матче серии об был заявлен на игру 13-м форвардом). Чего не скажешь об еще одном привычном партнере Капризова по тройке — Сергее Шумакове , который продолжает пропускать матчи.

В связи с этим звено, где играл Капризов оказалось весьма неожиданным. Вместе с ним на лед выходили Максим Шалунов и… Сергей Андронов

— Да нормально я себя чувствую, команда помогает. Уже и не важно болел, не болел, — отмахнулся Кирилл от вопросов о своем самочувствии.

— Неожиданное у вас в звене Андронов оказался. Удивились?

— Нисколько! Я же уже говорил, что у нас в ЦСКА любой может сыграть с кем-угодно. Поэтому никаких проблем не было.

— Были в душе готовы опять к пяти овертаймам, — напомнили журналисты о серии с «Йокеритом».

— Мы всегда готовы, — с пионерской улыбкой отрапортовал Капризов.

— Что скажете о матче в целом?

— Главное, что выиграли. А с каким счетом, в овертайме или нет — в плей-офф без разницы. Всю команду поздравляю с победой.

— Сил сегодня отдали больше, чем в казанских матчах?

— Все игры тяжелые. Надо просто грамотно восстанавливаться.

— А в чем секрет восстановления у армейцев? Ведь до следующей битвы с «Ак Барсом» меньше двух суток. Третий матч поздно закончился…

— Да разве это поздно?!

… Вслед за Капризовым к прессе вышел и защитник армейцев Мэт Робинсон , также закрывший в среду больничный.

— Мне трудно сравнивать сегодняшнюю встречу с двумя предыдущими, потому что в Казани я не играл. Но сегодня мы действовали хорошо, показали характер, смогли отыграться, — заявил канадец.

— Получается, что в Москве ЦСКА играть комфортнее?

— Болельщики нам дома помогают, гонят вперед. Сегодня они нас здорово поддержали, когда мы уступали в счете. Их поддержка и помогла на самом деле переломить ситуацию.

— Почему у ЦСКА не идет игра в большинстве?

— Не так уж много его у нас сегодня было. Одно мы вообще убили тем, что сами тут же удалились. Мы бросали по воротам, но, видимо, недостаточно много. Будем работать над этим.

— Самый сложный момент в этом матче?

— Когда «Ак Барс» забросил две быстрые шайбы и повел в счете в первом периоде. Но мы ведь смогли отыграться. Поэтому все ребята — молодцы!