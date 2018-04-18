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"Айнтрахт" победил "Шальке" и сыграет с "Баварией" в финале Кубка Германии

"ПСЖ" обыграл "Кан" и вышел в финал Кубка Франции

Квинси Промес - Глушакову: "Брат, все в порядке, мы бойцы до конца"