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«Спартак» — «Тосно»: Зе Луиш открыл счет красивым ударом
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«Спартак» — «Тосно»: Зе Луиш открыл счет красивым ударом 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
"Спартак" открыл счет в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно». На 62-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной площади отличился Зе Луиш.
Спартак М — Тосно
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