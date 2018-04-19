Бывший президент «Спартака» Червиченко назвал тренера команды гастарбайтером

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России после полуфинального матча с «Тосно».

"Почему в «Спартаке», в отличие от «Локомотива», не прогрессируют российские игроки? Здесь все зависит от Карреры и от той команды помощников, которая группируется вокруг него. Если Юрий Семин — один из лучших российских тренеров, знающий, как надо работать с россиянами и как надо выстраивать команду, то Каррера — гастарбайтер: сегодня он работает, завтра — нет.

Соответственно, он сотрудничает с теми, кто говорит с ним на понятном языке. Мне непонятно, почему он третий год в России и не знает языка. Я ни разу не слышал, чтобы он по-русски говорил. Леонид Слуцкий поехал в Англию, стал говорить на английском. Почему Каррера не удосужился говорить по-русски, мне неясно", — цитирует Червиченко "Советский спорт"

Экс-президент «Спартака» считает, что Каррера отработает в клубе до конца соглашения.

"Ему дадут доработать контракт. Но я думаю, что каких-нибудь очередных Пашаличей, Максимовичей в стане красно-белых мы увидим летом", — отметил он.

Полуфинальная встреча «Спартака» и «Тосно», которая прошла в Москве, завершилась в серии пенальти победой гостей со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале «Тосно» сыграет с курским «Авангардом», который одержал победу над ярославским «Шинником» (1:0). Матч пройдет 9 мая на стадионе «Волгоград Арена».